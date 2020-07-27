Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2-ї години ночі на вулиці Вояків дивізії “Галичина”.

Водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну огорожу. Патрульним, які прибули на місце ДТП водій пояснив, що забирав автівку дружини з ремонту, але зустрів знайомих, які запропонували йому трішки випити, після чого він сів за кермо та поїхав додому.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту “Драгер”, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,49 проміле алкоголю в крові громадянина, що суттєво перевищує допустиму законом межу. Окрім того, чоловік не мав при собі посвідчення водія.

Тепер тернополянину доведеться не лише повторно ремонтувати автомобіль, але й нести відповідальність за свої дії перед законом, повідомляють у патрульній поліції.