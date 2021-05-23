Бігун, учасник “Рандею” Орест Дмитрик вирішив подолати стокілометровий марафон. Чоловік сьогодні стартував о 3.00 в Тернополі. Дистанцію планує завершити через 14 годин.

Ультрамарафонець Орест Дмитрик закликав інших легкоатлетів практикувати великі дистанції. Також долучатися можуть велосипедисти.

“Стокілометровий забіг розпочинається вночі о третій годині. Старт — з парку Національного Відродження, далі вибігаю на бродівський напрямок, пробігаю п’ятдесят кілометрів, добігаю до села Стриболівка, розвертаюся і біжу наступні п’ятдесят кілометрів до Тернополя. Хочеться, щоб й інші таке попробували. Спочатку можна попробувати пробігти й меншу дистанцію. Також можуть приєднуватися велосипедисти, але оскільки я вибігаю о 3.00, то вони можуть приєднатися, коли вже буде світловий день. Мені буде дуже приємно, якщо якісь велосипедисти будуть супроводжувати мене. За 14 годин планую подолати стокілометрову дистанцію. Кожен може обирати для себе зручний час і швидкість”.

Щоб підготуватися до ультрамарафону, необхідні бігові тренування. Проводять їх біля Тернопільського ставу у рамках проекту “Рандей”.