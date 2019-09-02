Тернополянин пробіг 170 кілометрів Альпами. Гонка відбувалась 31 серпня. Біг тривав 27 годин.
Фінішував на
Ultra Trail du Mont Blanc – UTMB і тернополянин Сергій Сапіга. Спортсмен став 63-ім у загальному заліку та 17-им у своїй віковій категорії, повідомляє Тернопіль 1.
Загалом у гонці брали участь 2 543 людини. Додамо, що Монблан Ультратрейл — це одна із найпрестижніших гонок у світі трейлраннінгу. Щороку забіг відбувається наприкінці серпня навколо найвизначніших місць та гір масиву Мон-Блан.
Тернополянин Сергій Сапіга пробіг 170 кілометрів Альпами
Тернополянин Сергій Сапіга пробіг 170 кілометрів АльпамиТернополянин пробіг 170 кілометрів Альпами. Гонка відбувалась 31 серпня. Біг тривав 27 годин. Фінішував на Ultra Trail du Mont Blanc – UTMB і тернополянин Сергій Сапіга. Спортсмен став 63-ім у загальному заліку та 17-им у своїй віковій категорії. Загалом у гонці брали участь 2 543 людини. Додамо, що Монблан Ультратрейл — це одна із найпрестижніших гонок у світі трейлраннінгу. Щороку забіг відбувається наприкінці серпня навколо найвизначніших місць та гір масиву Мон-Блан.Опубліковано
Т1 Новини Понеділок, 2 вересня 2019 р.