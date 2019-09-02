Тернополянин пробіг 170 кілометрів Альпами. Гонка відбувалась 31 серпня. Біг тривав 27 годин.

Фінішував на Ultra Trail du Mont Blanc – UTMB і тернополянин Сергій Сапіга. Спортсмен став 63-ім у загальному заліку та 17-им у своїй віковій категорії, повідомляє Тернопіль 1.

Загалом у гонці брали участь 2 543 людини. Додамо, що Монблан Ультратрейл — це одна із найпрестижніших гонок у світі трейлраннінгу. Щороку забіг відбувається наприкінці серпня навколо найвизначніших місць та гір масиву Мон-Блан.