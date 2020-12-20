Сьогодні, 20 грудня в рамках 4 етапу Кубка світу з біатлону 2020/2021 відбудуться дві гонки із масовим стартом. Вони стануть першими у поточному сезоні.

О 13:00 за київським часом у гонку відправляться чоловіки. За честь прапора буде змагатися капітан нашої команди Дмитро Підручний, який кваліфікувався за додатковою квотою та має 26 стартовий номер.

О 15:25 на старт перегонів вийдуть жінки. Нашу збірну представить Дарина Блашко, яка стартуватиме під 23 номером.

Ці гонки стануть останніми у цьому році. Біатлон повернеться на екрани вже 8 січня. Тоді стартує 5 етап Кубка світу в німецькому Оберхофі, пише UA-футбол.