Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції тридцятидворічному тернополянину. Він забрав у знайомого автомобіль і катався на ньому.

Із заявою про зникнення Audi А4 третього травня звернувся до правоохоронців житель обласного центру, 1966 року народження. Чоловік заявив, що ймовірно його товариш забрав у нього і ключі від транспортного засобу, і саму іномарку. Автомобіль працівники поліції оголосили в розшук. За деякий час транспорт зупинили працівники управління патрульної поліції на вулиці Малишка в Тернополі, повідомляють у поліції.

За кермом Audi перебував товариш заявника. Останній був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік зізнався, що забрав чуже, оскільки його знайомий кілька днів зловживав спиртними напоями і, аби він не сідав п’яним за кермо, забрав ключі. Проте за кілька днів вирішив покататися сам.

Щодо “викрадача” склали адмінпротокол відповідно до статті 130 КУпАП. Автомобіль власнику не повернули, бо транспорт на польській реєстрації, а його власник немає документів, аби довести, що іномарка його.