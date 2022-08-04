Тернополянин поцупив бруківку, яку мали вкладати на одній з вулиць

Двадцять бордюрів вартістю вісім тисяч гривень викрав житель обласного центру з однієї з вулиць міста, де проводились ремонтні роботи.

Оперативники встановили, що тернополянин 1973 року народження причетний до крадіжки бруківка. Викрадене чоловік не встиг реалізувати, майно правоохоронці вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.