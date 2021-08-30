Дорожнього- транспортна пригода сталась сьогодні, 28 серпня, близько 11.30 у селі Підберізці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, 64-річний мешканець Стрийського району, здійснив зіткнення з легковиком «Хонда», яким керував житель Тернополя віком 48 років. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями «Міцубіші» під керуванням 48-річного жителя міста Дубляни та «Мерседес Спринтер», який перевозив причіп з автомобілями, за кермом якого перебував житель міста Бурштин Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка «Хонди», а також водій «Міцубіші» та його 11-річна пасажирка, також жителька міста Дубляни. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.