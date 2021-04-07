Тернополянин потерпів від рук юнака, який живе з матір’ю на сміттєзвалищі

Близько дванадцяти тисяч гривень втратив житель Тернополя після того, як поспілкувався з невідомими хлопцями.

Потерпілий розповів, що 21 березня на територію його приватного будинку зайшло двоє невідомих молодих людей. Один з них почав спілкуватися з господарем, а де був інший – не відомо. Лише після того, як хлопці пішли, власник будинку виявив зникнення коштів.

Про це він повідомив на лінію “102”. Вже у ході перевірки стало відомо, що другий гість непомітно зайшов у будинок та витягнув з гаманця всі гроші.

Чоловік описав підозрюваних. Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку Тернополя встановили особу підозрюваних і їхнє місцеперебування.

Як з’ясувалося, злодій – житель Закарпатської області, 2006 року. Він разом з мамою вже близько чотирьох років живе в районі сміттєзвалища. У скоєному юнак зізнався. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності згідно статті 185 частина 3 ККУ.