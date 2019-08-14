Інформація про раптову смерть чоловіка в поїзді сполученням Рахів – Київ до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшла близько опівночі 13 серпня.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що тернополянин 1956 року народження помер у вагоні, щойно зайшов туди. Лікарі бригади швидкої допомоги, що прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

Причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 115. ККУ.