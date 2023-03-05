Замість доходів – втрата 20 тисяч гривень. Саме на таку суму шахраї обдурили жителя обласного центру, обіцяючи прибутки через інвестування.

Зі слів потерпілого, інформація про вкладення коштів і великі доходи з’явилася в одному з телеграм-каналів. Чоловік перейшов за посиланням, і його зацікавив такий вид заробітку, адже умови були дуже вигідні. Тернополянин перерахував 20 тисяч гривень, проте минуло півтора місяці, а обіцяних доходів так і не було. Як з’ясувалося, повернути вкладене теж неможливо – інвестиційний сайт уже не працював.

Фахівці радять не спокушатися на вигідні умови так званих інвестиційних фондів. Аби більш-менш успішно інвестувати, потрібно хоча б поверхнево розбиратися в основах інвестування, або отримати незалежну консультацію щодо інвестиційного проекту. Не вірити в обіцянки захмарних прибутків: ніхто не буде платити великі відсотки. Перевіряти репутацію проекту через пошукові запити в Інтернеті, а також сам сайт, компанію, ліцензію, контакти, тексти користувацьких угод. Ніколи не довіряти інвестиційним пропозиціям, які знайшли не ви, а вони самі до вас нав’язуються телефоном, месенджером або поштою.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – звертайтеся до правоохоронців.