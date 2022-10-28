Тернополянин перейшов дорогу у недозволеному місці і дорого за це поплатився

Інспектори роти тактико-оперативного реагування здійснюють посилений контроль за незаконним обігом наркотиків.

Лише за жовтень місяць ТОРівці виявили та зареєстрували 13 випадків незаконного обігу наркотичних речовин.

Один з них стався сьогодні близько опівдня. Патрулюючи на вулиці Протасевича, інспектори помітили чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Патрульні зупинили громадянина та роз’яснили йому зміст, вчиненого правопорушення. Спілкуючись з охоронцями порядку, останній помітно нервував. Тож патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка невідому речовину рослинного походження, ймовірно, наркотичною.

Інспектори винесли на чоловіка постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.