Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця обласного центру 1982 року народження.

Як повідомляють у поліції, чоловік переказав на рахунок афериста чималу суму за дороговартісне майно, яке так й не отримав.

Потерпілий знайшов в Інтернеті публікацію про продаж мотора до човна. Продавець просив за товар понад 25 000 гривень. Тернополянин переказав обумовлену суму на рахунок афериста й як тільки він це зробив, останній вимкнув телефон й видалив оголошення з інформацією. Чоловік зрозумів, що потерпів від рук зловмисників й звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінальної відповідальності.