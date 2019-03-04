Тернополянин отримав СМС і втратив 25000 гривень

04/03/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про нечувану удачу – виграш автомобіля отримав вже не один краянин. Люди раділи та поспішали пересилати гроші на рахунки за оформлення документів, або ж сплачували відсоток за приз. Як результат – поповнювали список жертв шахрайства.

Одне із таких смс про нечуваний виграш отримав мешканець Тернополя, розповідають у поліції.

Усі подробиці чоловікові пропонували дізнатись за певним номером телефону. Він зателефонував до представника акції та дізнався: щоб отримати довгоочікуваний подарунок, необхідно заплатити 1% від вартості новенької іномарки, а також за послуги перевезення авто до Тернополя.

Потерпілий, усе ще окрилений радістю від виграшу, одразу подався до терміналу. Чоловік перерахував майже 25 тисяч гривень на невідомий рахунок і навіть не попросив будь-яких документів, які б підтвердили, що сплачує саме за авто.

Краянин ще декілька днів чекав на повідомлення про відправку автівки, не підозрюючи, що вже став жертвою шахрайства. Однак дива не сталося: автомобіль тернополянин так і не дочекався, а гроші пропали. Довелося йти в поліцію.