Тернополянин обікрав крамницю, аби було за що випити і закусити

Аби було що випити та чим закусити – викрав з магазину товар. Саме за такі протиправні діяння відповідатиме 43-річний тернополянин. Чоловік викрав товар з торгового закладу міста.

Про невідомого, що поцупив з прилавку стартові пакети одного з мобільних операторів, поліцейським повідомив працівник крамниці.

Камери спостереження зафіксували зловмисника, тож працівники поліції встановили його особу. Крадене той продав за безцінь, аби лише вистачило на алкоголь.

Тепер доведеться відповісти за скоєне. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.