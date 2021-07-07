Тернополянин намагався втопитися у ставі через ситуацію у сім’ї

Прикрий випадок, котрий ледь не завершився трагедією, стався 6 липня в обідню пору.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, у ставі намагався втопитися чоловік 1948 року народження. За словами очевидців, він сидів на дамбі, а потім шубовснув у воду.

На щастя, на такі дії негайно зреагували перехожі, котрі кинули йому дошку і витягли на берег. Відтак, вни викликали швидку. На момент приїзду бригади швидкої чоловік у мокрому одязі сидів на березі й скаржився на життя та важкі сімейні стосунки.

Із діагнозом “суїцидальна спроба через утоплення, алкогольне спяніння легкого ступеня” потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у психоневрологічний диспансер.