Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненного щодо мешканця міста. Поліцейські встановили, що підозрюваний обшахраював свого приятеля.

До поліцейських територіального підрозділу звернувся 47-річний тернополянин. Він попросив притягнути до відповідальності знайомого, який оформив на його ім’я кредит на 5000 гривень. Зі слів чоловіка, він придбав новий телефон й звернувся до тернополянина за допомогою, аби останній здійснив настройки мереж та різноманітних програм. Підозрюваний не відмовив, однак без відома заявника оформив на його ім’я кредит й здійснив дві транзакції: спершу на свій рахунок, а згодом на електронний гаманець приятельки.

Потерпілий дізнався про борг, коли від фінансової установи надійшло сповіщення про погашення боргу.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Аферистові загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Триває слідство.