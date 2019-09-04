Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 вересня близько 17:51 у с. Боднарів, що на Калущині.

Як попередньо встановили поліцейські, на автодорозі Н-10 “Стрий-Чернівці”, що в с. Боднарів, водій вантажівки “МАН” з півпричепом, не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого, задню частину півпричепа занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із задньою частиною маршрутного автобуса марки “ІВЕКО”. Після чого, водій покинув місце події. Поліція оголосила план “Перехват”.

Уже через півтори години, працівники патрульної поліції області по орієнтуванню зупинили водія вантажівки по вул. Васильянок, що в Івано-Франківську.

Як з’ясували слідчі, за кермом фури перебував 60-річний мешканець Тернополя. Водій тверезий.

В результаті аварії, пасажирка 1969 р.н., загинула на місці події. У медичний заклад доставлено двоє пасажирів 1967 та 1975 р.н., з травмами різного ступенів тяжкості.

Водія – винуватця затримано в порядку ст. 208 КПУ України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За фактом аварії слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ст.286 ч.2 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУкраїни.

У справі триває досудове розслідування.