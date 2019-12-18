Працівники Головного управління Нацполіції в Тернопільській області оголосили в розшук Будія Арсена Юрійовича, жителя Тернополя, 1996 року народження.

Як повідомляють у поліції, чоловік причетний до дорожньо-транспортної пригоди в якій одна людина загинула, а семеро з травмами потрапили до лікарні.

11грудня на автодорозі «Обхід м. Тернополя» поблизу с. В.Глибочок Арсен Будій, керуючи автомобілем Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в рейсовий автобус.

В результаті удару шістдесятип’ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Травми отримав і водій іномарки. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики заявили, що чоловік у важкому стані і залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя. Надали лікарі і довідку про те, що стан хворого не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи слідчого ізолятора. Як результат, поліцейські не мали змоги доправити підозрюваного в суд для обрання міри запобіжного заходу.

Проте 15 грудня підозрюваний в супроводі двох колег та бабці покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.

Оперативники з’ясували, що підозрюваний разом з родичами перетнув Державний кордон в пункті пропуску «Грушів» в бік Республіки Польща, а після цього з матір’ю пересів в таксі марки VOLKSWAGEN та продовжив рух в невідомому напрямку. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе перебування підозрюваного на території Італії.

Деталі про місце перебування Будія Арсена Юрійовича можна повідомити в слідче управління ГУНП в Тернопільській області за телефонами: (067) 935-49-11 або (067) 494-82-03. Анонімність гарантується.