Сучасні електронні технології не стоять на місці, у людей з’являються нові можливості заробітку в Інтернеті, не виходячи з дому. Зі свого боку шахраї теж вдосконалюють методи роботи, аби заволодіти чужими коштами.

Останнім часом до правоохоронців почали надходити звернення від громадян, які стають жертвами аферистів під час операцій з криптовалютою. Така неприємність спіткала 35-річного жителя Тернополя, повідомляють у поліції. Чоловік хотів підзаробити, а натомість втратив 1800 американських доларів. За словами потерпілого, він зареєструвався на одній із бірж криптовалют. Процес ідентифікації йому допомагав пройти малознайомий чоловік. Як наслідок, останній, дізнавшись дані електронних ключів, шахрайським способом заволодів грошима потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські встановлюють усі обставини афери та причетних до неї осіб.