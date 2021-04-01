Тернополянин хотів “відкупитися” від криміналу за три тисячі доларів

Тернополянин, що пропонував поліцейським 3 тис доларів США за закриття провадження, постане перед судом.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 369-2 КК України (Пропозиція неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) стосовно тернополянина, що пропонував працівнику управління та сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в області 3 000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на слідчого.

Зловмисник повідомив правоохоронців, що є представником товариства, яке фігурує у кримінальному провадженні й запропонував працівнику поліції 3000 доларів США за вплив на слідчого щодо закриття провадження про заволодіння бюджетними коштами при виконанні ним договірних зобов’язань.

Завершено розслідування, що здійснювалось слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури