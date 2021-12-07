Для прийому платежів в Інтернеті використовуйте картку з нульовим балансом та не вказуйте в оголошенні номер телефону, який прив’язаний до вашої банківської картки.

Про це застерігають поліцейські всіх краян, хто купує чи продає товари через мережу.

15 000 тисяч гривень втратив тернополянин, торгуючи через Інтернет. На відомому сайті чоловік розмістив оголошення про продаж автомобільних коліс. Телефонний дзвінок від клієнта обернувся для нього величезними втратами. Після того, як продавець і покупець обговорили деталі купівлі-продажу, тернополянин був упевнений, що кошти от-от надійдуть на його рахунок, проте отримав повідомлення про зняття 15 тисяч гривень.

Із заявою потерпілий звернувся до поліцейських. Вирішується питання про внесенні відомостей за даним фактом до ЄРДР за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Тривають слідчо-оперативні заходи.