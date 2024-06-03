Тернополянин хотів підготуватися до блекаутів і втратив майже триста тисяч гривень

Поліцейські Тернополя встановлюють особу шахрая, який видурив у чоловіка 269 тисяч гривень. Таку суму за інверторні батареї та акумулятори переказав одним платежем житель Тернополя. За кілька годин чоловік зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За словами потерпілого, він на сайті оголошень знайшов товар, який відповідав його запитам та ціні. Потерпілий планував купити дві інверторні батареї та два акумулятори до них. Чоловік списався з продавцем та обговорив усі умови покупки.

У ході розмови невідомий переконав тернополянина в тому, що йому вигідніше здійснити стовідсоткову оплату за товар, аби не сплачувати на пошті комісію. Потерпілий погодився, переказав на вказаний рахунок 268 тисяч 320 гривень й став очікувати на номер накладної. Проте його ніхто не скидав й на телефонні дзвінки продавець перестав відповідати.

Тернополянин звернувся до працівників поліції. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України.