За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб. Їм інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленню особи через державний кордон України.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у червні цього року мешканці Львова та Тернополя організували схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним. Попередньо, при зустрічі «клієнту» було повідомлено деталі плану. Зокрема, що у визначений день чоловіка відвезуть до одного з пунктів пропуску у Чернівецькій області, де він зможе безперешкодно, не проходячи контроль, перетнути держкордон України. Свої послуги вони оцінили у 11 000 доларів США.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України.