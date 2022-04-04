33-річному тернополянину загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Його обвинувачують у незаконному викраданні електроенергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку.

До поліцейських Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від місцевої мешканки. Вона повідомила, про підозрілого чоловіка, який періодично приходив до гаражу й проводив там тривалий час. За словами жінки автомобіля у незнайомця не було, тому це дуже сильно її насторожило.

У ході перевірки даної інформації правоохоронці встановили, що тернополянин протягом двох років винаймав гараж у жителя міста. У приміщенні він встановив спеціальне обладнання та самовільно підключився до електричної мережі. За рахунок краденої енергії видобував криптовалюту.

Даний факт задокументували працівники територіального підрозділу поліції. Правоохоронці вилучили обладнання, яке було незаконно під’єднано до електромереж. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 188-1 ККУ. Триває досудове розслідування.