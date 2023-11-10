Тернополянин до півсмерті побив співмешканку і сам викликав швидку

З тілесними ушкодженнями та без свідомості до лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла жительку Тернополя. 54-річну жінку побив її співмешканець, а коли вона втратила свідомість – викликав швидку.

Медики про інцидент повідомили працівників поліції. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що на момент сварки чоловік 1977 року народження перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час суперечки він почав завдавати співмешканці удари руками та ногами в різні ділянки тіла.

Жінці стало погано і вона втратила свідомість. Її госпіталізували, а кривдника затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно зі статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)ККУ. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.