Тернополянин Дмитро Підручний пропустить другий етап Кубка світу з біатлону через проблеми зі здоров’ям

Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу, який відбудеться у Гохфільцені (Австрія).

До складу команди увійшли п’ятеро біатлоністів. Серед них немає капітана збірної Дмитра Підручного, у якого проблеми з коліном, передає Укрінформ.

«Його старт, думаю, нереальний», – сказав головний тренер нашої чоловічої команди Юрай Санітра, додавши, що Підручний відправився з командою до Гохфільцена, але перебуває на обстеженні у місцевій клініці.

Окрім Підручного, до складу збірної України не увійшов біатлоніст Денис Насико, який відправився на Кубок IBU. Замість нього Юрай Санітра довикликав Віталія Мандзина, який дебютує на рівні Кубка світу з біатлону.

Склад збірної України на другий етап Кубка світу – Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин.

Етап Кубка світу в Гохфільцені триватиме з 8-го до 11 грудня.