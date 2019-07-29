Тернополянина, який заснув через сп’яніння, обікрали.

З нього зняли усі цінні прикраси. Загалом – на 35 тис. грн.

Інцидент трапився у минулі вихідні з 32-річним тернополянином.

Будучи у стані алкогольного сп’яніння, молодий чоловік «приліг» на спортивному майданчику одного з навчальних закладів. Скільки «відпочивав» – не пам’ятає, проте додому повернувся без золотого ланцюжка і підвіски вартістю 35 тисяч гривень.

Із заявою тернополянин пішов до поліцейських. Розшуківці Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника, котрий обікрав потерпілого. Ним виявився 37-річний житель Львівщини. Чоловік у вчиненому зізнався і повідомив, що крадену прикрасу здав до ломбарду.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.