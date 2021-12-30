Тернополянин Богдан Котляр виборов три медалі на чемпіонаті України з плавання

Три медалі на чемпіонаті України з плавання виборов представник тернопільського “Інваспорту” Богдан Котляр. Спортсмен посів третє місце та підтвердив норматив кандидата у майстри спорту.

Змагання проходили на Дніпропетровщині. Силами мірялися спортсмени з

ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку. Тернопільський центр «Інваспорт» та дитячо-юнацьку спортивну школу представляли на цих змаганнях двоє спортсменів — кандидат у майстри спорту Богдан Котляр та першокурсник факультету іноземних мов ТНПУ імені Володимира Гнатюка Сергій Ткачук. Як розповів координатор змагань Іван Бойко, Богдан Котляр здобув на турнірі три бронзових нагороди. Так, спортсмен посів третє місце на дистанціях 50 м на спині, підтвердивши норматив кандидата в майстри спорту. Сергій Ткачук виконав вперше норматив кандидата у майстри спорту.

Обидва спортсмени тренуються у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Юрія Горайського під керівництвом тренера-викладача вищої категорії Ольги Федчишин.