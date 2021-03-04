Тернополянин балотується до Верховної Ради на Прикарпатті

Центральна виборча комісія зареєструвала в числі 15 кандидатів у депутати Верховної Ради України по 87 виборчому округу нашого земляка – тернополянина Руслана Дереворіза.

Про це йдеться в інформації на сайті ЦВК, передає Терен.

– Дереворіз Руслан Євгенійович народився 1976 року в селі Яблунів Гусятинського району Тернопільської області. Освіта вища. Фізична особа – підприємець. Член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті Тернополі, – йдеться в повідомленні.

До Верховної Ради кандидат балотується шляхом самовисування.

Одномандатний виборчий округ №87, з центром в м. Надвірна Івано-Франківської області, включає в себе Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та Коломийського районів.

Проміжні вибори народних депутатів України відбудеться 28 березня 2021 року в двох одномандатних округах: № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область).