Спортивні заняття для людей поважного віку організовують у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення.

Зокрема, люди «золотого» віку грають теніс, займаються іншими видами спорту.

Щоб відвідувачі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення відчували себе сучасними, для них організували похід на заняття під назвою “Теніс і здоров’я”!

«Заняття тенісом допомагає не лише підтримувати організм у належному тонусі, але й істотно зміцнювати мускулатуру, збільшувати рівень витривалості», – розповідає тренер Остап Гевко.

«Теніс дуже корисний для здоров’я. Адже він сприяє розслабленню м’язів, які упродовж всього дня перебувають у стані гіпертонусу. При сильній, послідовній, частій напрузі м’язів трапляється вироблення ендорфінів, що приємно розслаблює після гри, приносить легкий присмак щастя. Азарт і інтерес, які виникають в процесі гри, розвіють моральну втому. Крім того, теніс корисний і для психічного здоров’я. Адже тенісист отримує можливість позбутися стресу, відновити нервову систему. А ще гравець розвиває реакцію і увагу, покращує координацію рухів і сприяє розвитку стратегічного мислення».

Приєднатися до занять, які організовує Тернопільський територіальний центр соціального обслуговування населення, можуть всі охочі. Звертатися можна за адресою: Лисенка,8 або за телефонами: 22-02-62; 22-02-52.

Софія Романська