Плетіння маскувальної сітки організували у Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення.

Люди «золотого» віку активно взялися за роботу. Створена їхніми руками сітка захищатиме воїнів у зоні бойових дій.

Така робота об’єднує та згуртовує, – каже відвідувачка Тернопільського територіального центру соціального обслуговування пані Ольга. Жінка займається такою справою вперше.

«Складного нічого немає. Потрібно зрозуміти техніку, а далі все просто. Думаю, що сітка захистить бійців від небезпеки та від тих дій, які відбуваються на фронті. Та любов і почуття, які вкладені в цю роботу, стануть своєрідним оберегом для наших захисників».

По закінченні заняття працівники благодійного фонду пригостили людей поважного віку запашним чаєм та смаколиками; подарували квитки на Музично-театралізовану виставу «Щасливі разом». Долучитися до гуртка людей «золотого» віку у територіальному центрі соціального обслуговування можуть всі охочі за адресою вул. Лисенка, 8 у Тернополі.

Софія Романська