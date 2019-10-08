Відтепер для миттєвого виклику правоохоронців на території Тернопільщини запрацював безкоштовний мобільний додаток «My Pol». Насамперед він буде корисний людям з обмеженими можливостями, іноземцям та дітям.

Тепер кожен громадянин зможе встановити мобільний додаток My Pol собі на смартфон і в разі реальної небезпеки життю чи здоров’ю натиснути кнопку «SOS». Також одночасно люди зможуть додавати до повідомлень фото з місця події. Усі інформація оперативно потраплятиме до правоохоронців.

За допомогою мобільного додатку користувачі матимуть можливість повідомляти поліцейським про різні правопорушення, оцінювати роботу правоохоронців, знайти найближче відділення поліції та швидкої допомоги, дізнатися, як спілкуватися з працівниками поліції на законних підставах, а також отримувати термінові сповіщення.

Працює додаток як на Android, так і на iOS. Таке нововведення дозволить покращити та пришвидшити комунікацію між громадянами та поліцією, запевняють у відділі комунікації поліції

Тернопільської області.