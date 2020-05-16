У західному регіоні України орудують атмосферні фронти. Вони зумовлюють вологу і дощову погоду.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж доби атмосферні фронти покинуть територію нашого краю. Відтак вихідними погодні умови нарешті трохи стабілізуються. Вже у неділю переважно спостерігатиметься сонячна і тепла погода, зазначає синоптик Наталка Діденко. Збережуться сприятливі погодні умови у на понеділок.

«Вдень у суботу ця інтенсивна волога зона поскаче на східні області. А західна частина очиститься від дощів. Температура повітря вночі очікується низькою, проте вже без заморозків. Вдень – в межах +14 +17 градусів. Вітер західний, помірний».

Попередні прогнози синоптиків щодо наступного тижня теж невтішні. Оскільки по всій території західного регіону з вівторка дощитиме. Під час опадів суттєво знижуватимуться температурні показники.

Поки-що травень теплом не тішить.

Софія Романська