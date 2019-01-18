Тернополяни зможуть освідчитися у коханні на повітряних кулях

18/01/2019 Розмір тексту:

«Файне зимове містечко-2019» діятиме у Тернополі ще близько місяця. Незважаючи на те, що Різдвяні свята вже закінчилися, попереду ще чимало розважальних заходів.

Як розповів директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, розваги заплановані у Тернополі на кожні вихідні.

«Деякі з розваг, які відбуваються під час Новорічно-Різдвяного періоду-2019, відбуваються на Тернопільському ставі. А фіналом святкового періоду буде фестиваль з повітроплавання «Файне небо», який запланований на середину лютого. Також локацію на Єлісях ми хочемо протримати до лютого. Окрім цього, у нас заплановане свято зими, на якому ми хочемо використати саме цю локацію. У 2018-му році ми відкрили повітроплавання у Тернополі і хочемо в лютому активно його продовжувати. На 2019-ий рік ми запланували два заходи, що стосуватимуться саме повітроплавання, які будуть називатися «Файне небо», проходити будуть в середині лютого. На озері встановимо зі снігу і льоду фортецю, саме там відбуватимуться змагання. Також відбуватимуться заходи на День святого Валентина. Ми готові допомагати тим, хто хоче освідчитися в Тернополі. Можна буде зробити це безпосередньо на повітряних кулях».

«Файне зимове містчко-2019» уже відвідало чимало гостей з різних регіонів України та за кордону. А в підсумку організатори очікують прийняти за період свят понад мільйон гостей.

Софія Романська