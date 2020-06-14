Благодійну здачу крові організували у Тернополі з нагоди Всесвітнього дня донора. До акції долучилося чимало небайдужих жителів міста.

Тернополянка Ольга Данішевська — донорка з восьмирічним досвідом. Жінка каже, що регулярно здає кров на для хворих людей.

“Вперше стала донором, коли мені виповнилося 18 років. Тоді кров була потрібна для сина моєї подруги. Мій організм здоровий, тому намагаюся допомагати іншим. Почуваю себе після донорства чудово. Тішить те, що моя кров допомагатиме діткам одужати. Навіть не рахую, скільки разів здавала кров, планую це робити, поки дозволятиме здоров’я”.

Благодійний проект “Одна кров” діє у Тернополі упродовж року. Його координатори заохочують жителів міста ставати донорами.

“До Всесвітнього Дня Донора відбулась здача крові для онкохворих діток в Тернопільське обласне онкогематологічне відділення. Наші учасники віддали частинку себе для інших, за такий вчинок їм щира подяка. Долучайтесь і ви до нашої організації, станьте донором. Разом врятуємо більше людських життів.

Софія Романська