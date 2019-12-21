«Здай кров – врятуй життя» – таку акцію з нагоди Дня святого Миколая організували у Тернополі.

Жителі обласного центру поділилися своїм ресурсом задля порятунку малечі з дитячого гематологічного відділення та учасників бойових дій.

Долучився до акції і тернопільський легкоатлет Олександр Хома. Юнак сподівається, що його кров допоможе рятувати чиєсь життя.

«Найкращий подарунок в день святого Миколая — це врятоване життя. Сьогодні ми здали більше 3,5 літрів крові для дитячого гематологічного відділення та Чортківського банку крові учасників АТО. Надіємось вона стане у нагоді. Друзі, робіть добрі справи просто так».

Загалом в акції взяло участь вісім осіб. Вони традиційно поповнили запаси Тернопільського дитячого гематологічного відділення та Чортківського банку крові, де проходять реабілітацію учасники російсько-української війни.

Софія Романська