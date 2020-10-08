Жителі Тернопільщини збирають гуманітарну допомогу для постраждали у пожежах на Луганщині. До благодійної ініціативи вже долучилося чимало небайдужих людей.

Продукти, одяг, речі першої необхідності – усе це волонтери спакують і відправлять на Луганщину. Організовує збір гуманітарної допомоги переселенка, волонтерка Яна Шкуратова.

«Збираємо допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині. Пишаюся нашою неймовірною та невтомною командою і щиро дякую усім, хто долучається. Хай Бог укріпляє та благословляє Вас і Ваші сім’ї. Нам вдалось сьогодні і вчора зібрати досить багато продуктів, засобів гігієни, ліків, також подбати про братів наших менших і це все завдяки нашим дорогоцінним благодійникам, які долучились до ініціативи!!! Дай Боже, щоб Ви та Ваші сім’ ї ніколи і ні в чому не знали потреби».

Охочим допомогти постраждалим у пожежах просять звертатися до волонтерів.

Софія Романська