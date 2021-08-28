Фінал літа Львів зустрів разом зі спортсменами із 18 країн світу, які з’їхалися на Міжнародний чемпіонат AJP Tour Lviv International Pro з джиу-джитсу.

21 серпня більше 400 учасників розіграли між собою 245 нагород – 103 «золота», 88 «срібла», 54 «бронзи». Змагання проходили в двох категоріях – Gi (в кімоно для боротьби) і в No-Gi (в шортах і рашгарді). Більшість спортсменів брали участь в двох категоріях.

У командному заліку лідерами стали українські спортсмени – вибороли перше місце, «срібло» за командою з ОАЕ, а третє місце – за кіпріотами.

«Чемпіонат був видовищним. Відмінну боротьбу показали спортсмени із Великобританії, Греції, Польщі, Італії, ОАЕ, Німеччині, Кувейту, Словаччини, Угорщини, Чехії, Казахстану, Румунії, Кіпру, Узбекистану, Азербайджану, Молдови. І це дуже тішить, адже джиу-джитсу в Україні виходить на новий, більш високий рівень», – говорить президент Всеукраїнської федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ) Георгій Лаговський.

Згоден з ним і рефері чемпіонату Валентин Вареніков. За його словами, до Львова іноземні спортсмени приїжджали цілими командами. А це говорить про те, що вони сприймають даний турнір більш ніж серйозно. “Дуже добре, що змагання AJP викликають велике зацікавлення серед борців не тільки в Україні, але й в інших країнах, що говорить про престижність і затребуваності даного заходу. І, звичайно, усі із особливим інтересом стежили за поєдинками в абсолютній ваговій категорії, де в жорсткому протистоянні зійшлися техніка, спритність, і сила “, – ділиться враженнями Валентин.

Рефері додає, що багато спортсменів відзначили і технічне покращення: на чемпіонаті з’явився оновлений інвентар від кращих світових виробників.

Про досягнення

Так команда зі Снятина Івано-Франківської області вже традиційно повернулася додому з нагородами – 4 «золота» і по одному «сріблу» і «бронзі».

«Ми розраховували на п’ять «золотих» медалей. «Срібло» у нас вийшло, тому що спортсмени клубу ділили перше і друге місце між собою. Наймолодший наш спортсмен, п’ятирічний, виграв «золото» у своїй категорії (2016 р.н. і вага до 20 кг). Також він боровся із семирічними борцями, вагою до 23 кг. У цій категорії він також став першим. В основному, я задоволений. Але, звичайно ж, були невеликі помилки, які ми виправимо до наступного турніру», – каже головний тренер спортивного клубу «Легіон» Мирослав Пасенюк.

Валентин Вареніков під час AJP Tour Lviv International Pro виконував два важливих завдання – він не тільки був рефері чемпіонату, а й приїхав до Львова зі своїми борцями. Валентин очолює школу бразильського джиу-джитсу BLAKZ BJJ Team в Україні. Майже всі спортсмени цієї школи повезли додому медалі. “Наша команда завоювала 7 “золотих” медалей, 7 “срібних” і 4 “бронзових”. У складі української збірної BLAKZ Team – хлопці із Києва, Вознесенська, Луцька, Орєхова, Сум і Дніпра. Вважаю, що отримані нагороди, – це результат плідної спільної роботи тренерів і атлетів нашої команди. Турнір у Львові – це дуже гарна підготовка до чемпіонату AJP TOUR UKRAINE NATIONAL PRO, який пройде у Києві 9 жовтня 2021 року. Незважаючи на труднощі, хлопці змогли гідно виступити і показати хороший рівень боротьби. Бажаю нашій команді BLAKZ Team подальших перемог, як на національному, так і на міжнародному рівнях “, – говорить Валентин Вареніков і додає, що дуже пишатися всіма учнями.

Підіймалися на п’єдестал і спортсмени із Кривого Рогу. Як розповів головний тренер спортивного клубу IRBIS Academy Yamasaki Валерій Пахай, три його вихованця, які приїхали до Львова змогли завоювати два «золота» і одне «срібло».

Вихованці Тернопільської академії бразильського джиу-джитсу здобули треті командні місця в категоріях Gi і No Gi. За словами головного тренера академії Богдана Мірошниченко, він був задоволений на 100% результатом: вони зуміли завоювати 26 медалей, 11 «золотих», 8 «срібних», 7 «бронзових».

Про організацію і плани

Масковий режим, дезінфекція та онлайн-трансляції стали вже традиційними правилами і заходами під час чемпіонатів. За словами Георгія Лаговського, до цих правил і обмежень спортсмени і їх групи підтримки вже звикли. «Ми не просто так ввели онлайн-трансляції в Youtube – нам потрібно було зменшити кількість людей в залі. Адже на змагання допускаються тільки спортсмени, їхні наставники та група підтримки – рідні та друзі », – каже Георгій Лаговський.

Наступна зустріч спортсменів запланована на 9 жовтня в Києві. “Всі борці з нетерпінням чекають жовтневого AJP TOUR UKRAINE NATIONAL PRO, який зовсім скоро пройде у Києві, і який обіцяє бути ще більш масштабним і конкурентним”, – говорить Валентин Вареніков.