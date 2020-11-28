Тернополяни вшанували пам’ять жертв Голодоморів. На Театральному майдані міста люди запалили свічки. Священики відправили панахиду за українців, які загинули внаслідок геноциду нашого народу.

Жителі міста хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув у роки Голодомору. Усіх присутніх об’єднала акція «Запали свічку». На Театральному майдані свічками та колосками пшениці виклали хрест. Вшанувати загиблих під час Голодоморів прийшли представники громадських організацій, влади, молодь.

«Беру участь у таких акціях кожного року. Моя далека родина потерпіла від Голодомору, добре знаю ті події. Тому приходжу, запалюю свічку, щоб вшанувати усіх тих, хто був вбитий Голодомором. Вічна їм пам’ять. Нам важливо шанувати їх, і більше ніколи не допустити таких подій», – каже тернополянин Іван Господарський.

Додамо, пам’ять жертв Голодомору в Україні вшановують 22 роки поспіль. З 1998 року такі події події проходять в усіх регіонах України.