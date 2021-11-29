Мітинг-реквієм організували у Тернополі з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів. На Театральному майдані зібралося понад півтисячі жителів міста. Вони вшанували загиблих і запалили свічки.

Мітинг-реквієм розпочався із театралізованого дійства про Голодомор, яке нагадувало ті жахіття, які пережили люди. Опісля всі присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та запалили лампадки. Представники духовенства провели спільне богослужіння. “Голодомор – це страшна трагедія в історії нашої держави. Він забрав мільйони людей. Важливо не загубити пам’ять про саму людину, що стала жертвою тієї неоголошеної війни. Нерідко ми згадуємо про сам факт голоду 1932—1933 років, про його призвідників, але не в стані осягнути жаху, перед яким вiч-на-вiч опинився пересічний українець, з хати якого вимели останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти… Ми не можемо цього усвідомити. Не дай Бог пережити знову”, – зазначає історик Іван Гунько.

Додамо, День пам’яті жертв Голодоморів – це щорічний національний пам’ятний день, який відзначають у четверту суботу листопада. Запровадив його президент України Леонід Кучма у 1998 році. Українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голод 1932-1933 років. У 2006 році на законодавчому рівні Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом.