Понад 130 млн. грн. заборгували жителі Тернополя за теплопостачання.

Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбань. Боржникам пропонують розтермінувати і повернути кошти.

Під час минулого опалювального сезону заборгованість за тепло почала збільшуватися. Втім, в умовах карантину відключення за борги мешканцям не загрожує.

“Борг становить понад 130 млн грн. Це еквівалент оплати з початку опалювального сезону і до його закінчення. Ми не маємо права відключити споживачів від центрального теплопостачання. Оскільки є відповідний закон, і також це неможливо з технічної точки зору. Все ж просимо наших споживачів розраховуватися вчасно. Є також можливість розтермінування, для цього мешканець має укласти відповідний договір”, – каже Михайло Горбань.

За неоплату спожитих житлово-комунальних послуг до боржників може застосовуватись відповідальність у формі стягнення пені. Також мешканцям, які мають заборгованість, можуть скасувати субсидії.