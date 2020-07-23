Впродовж січня-червня 2020 року в Тернополі та області придбали 500 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $27 тис.

Сума витрат у першому півріччі в регіоні склала $13 млн. Найпопулярнішою маркою було Renault, яких зареєстрували 200 авто на суму $3 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Також попитом користувалися Toyota і Skoda, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Бестселером на Тернопільщині був кросовер і Renault Duster. Крім нього були популярними Kia Sportage і Toyota RAV4.

Серед зареєстрованих авто 30% – машини з дизельними двигунами, а середній об’єм двигуна становив 2 тис сантиметрів кубічних.

Загалом впродовж січня-червня 2020 року в Україні зареєстрували 37 тис нових автомобілів. Середня вартість кожного з них $28 тис. Сума витрат у першому півріччі склала $1 млрд без врахування вартості додаткового обладнання. Серед цих авто реєстрували машини преміум-класу: 12 Mercedes AMG-GT 4-Door, 9 Porsche 911, 2 Bentley FlyingSpur. Також серед моделей Rolls-Royce зареєстрували один Wraith; два Phantom та шість Cullinan. Нагадаємо, у першому кварталі 2020 року в Тернополі та області придбали 300 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $24 тис. Сума витрат у січні-березні в регіоні склала $7 млн.