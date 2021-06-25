У травні у Тернополі та області придбали 90 нових автомобілів, найпопулярнішою маркою серед яких було Renault.

Понад 80% зареєстрованих в регіоні автомобілів – кросовери. Частка авто, що обладнані дизельними моторами, склала 33% ринку. Середня ціна кожного автомобіля, який реєстрували у травні, склала 37 700 доларів, а загальна сума витрат – 3,4 млн доларів.

Лідером серед брендів минулого місяця було Renault. Майже 20 таких нових автомобілів отримали реєстрацію у регіоні. Крім цих авто часто обирали Toyota, Skoda, Volkswagen та Kia, – повідомляє прес-служба сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Кросовер Renault Duster отримав найбільшу кількість продажів серед моделей і покрив майже 9% ринку. Також у регіоні часто реєстрували Renault Sandero і Skoda Kodiaq.

Загалом у травні в Україні зареєстрували 8 400 нових автомобілів, на покупку яких витратили 270 млн доларів. Найпопулярнішою маркою була Toyota. Українці купили понад 1 100 таких автомобілів на суму понад 40 млн доларів. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей. Найдорожчими автомобільними покупками в Україні були три Rolls-Royce Cullinan, один Rolls-Royce Ghost, два Bentley Continental GT і один Bentley Flying Spur. Нагадаємо, у Тернополі та області у квітні лідером серед марок була Toyota, бестселер серед моделей – Toyota RAV4. Тоді в регіоні придбали 115 нових автомобілів. Це на 228% більше, ніж у квітні минулого року.