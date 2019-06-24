У травні в Тернополі та області зареєстрували майже 70 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $27 тис.

Серед автомобільних марок найбільшим попитом користувалися машини Renault, яких придбали 16 авто на суму $240 тис. Також популярними були Toyota і Nissan. Загальна сума покупок на Тернопільщині минулого місяця склала $2 млн, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan. BMW 3-Series найчастіше купували серед машин класу D. У сегменті E найбільше продажів отримав Volkswagen Passat. Серед позашляховиків лідером продажів була Toyota Land Cruiser.

Загалом, у травні в Україні зареєстрували 6,7 тис нових автомобілів, серед яких найбільша частка у кросоверів. Кількість придбаних за місяць позашляховиків склала майже 5 тис авто. Легковиків купили всього 2 тис, а загальна сума покупок перевищила $200 млн.

Нагадаємо, у квітні у Тернополі та області зареєстрували 90 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $27 тис.