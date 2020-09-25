У серпні у Тернополі та області зареєстрували 65 нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку нових авто в регіоні склала 2 мільйони доларів.

Серед марок лідером продажів став японський бренд Toyota. У Тернополі зареєстрували 14 автомобілів цієї марки на суму 550 тисяч доларів без врахування вартості додаткового обладнання. В трійку найпопулярніших марок увійшли Renault і Volkswagen, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

У рейтингу моделей на першому місці минулого місяця у регіоні був кросовер Toyota RAV4. Крім нього були популярними Renault Sandero і Toyota Land-Cruiser.

Серед усіх зареєстрованих авто 75% склали кросовери. Понад 40% – з дизельними двигунами, а середній об’єм мотора становив 2 тисячі сантиметрів кубічних.

Загалом впродовж серпня в Україні зареєстрували 7 тисяч нових машин. Загальна сума витрат на покупку цих авто склала 210 мільйонів доларів США. Серед цих авто – 5 тисяч кросоверів, що складає майже 75% від загального обсягу авторинку. Українці купували і машини преміум-сегменту: Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz GT AMG, п’ять Porsche 911 та вісім електромобілів Porsche Taycan. Нагадаємо, у липні у Тернополі та області зареєстрували 75 нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку нових авто в регіоні тоді перевищила 2 мільйони доларів.