У травні у Тернополі та області зареєстрували 95 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $27 тис.

Сума витрат минулого місяця в регіоні склала $2,5 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Найпопулярнішою маркою було Renault, яких зареєстрували 33 авто на суму $500 тис. Також попитом користувалися Toyota і Kia, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua. Бестселером у Тернополі став кросовер Kia Sportage. Крім нього були популярними Toyota Land-Cruiser Prado та Toyota RAV4.

Серед зареєстрованих авто 28% – машини з дизельними моторами, а середній об’єм двигуна становив 2 тис сантиметрів кубічних.

Загалом у травні в Україні зареєстрували майже 5,9 тис нових автомобілів на $180 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Серед зареєстрованих авто було 18 Mercedes-Benz G-Class, два Porsche 911 та по одному Bentley Flying Spur і Bentley Continental GT. Нагадаємо, у квітні у Тернополі та області зареєстрували 35 нових автомобілів. Це на 60% менше ніж в аналогічний період минулого року. Сума витрат у квітні в регіоні склала $1 млн.