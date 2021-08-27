Тернополяни за місяць купили нових авто майже на чотири мільйони доларів

У липні у Тернополі та області зареєстрували 110 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили 3,7 млн доларів.

Кросовери та позашляховики становили 81% від зареєстрованих у липні автомобілів. Дизельними двигунами були обладнані 42% авто. Середня ціна склала 33 500 доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – йдеться у повідомленні сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota. За місяць придбали 20 таких автомобілів на суму 720 000 доларів. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей і покрив 9% продажів. Крім нього часто купували Audi Q8 і Nissan Qashqai.

Загалом у липні в Україні зареєстрували 9 600 нових автомобілів. На покупку цих авто витратили 305 млн доларів. Порівняно з липнем минулого року, в Україні збільшились продажі нових автомобілів на 15%. Тоді українці придбали в автосалонах 8 300 авто загальною вартістю 260 млн доларів, а збільшення кількості продажів відносно 2019 року складало 10%. Нагадаємо, у першому півріччі в Тернополі та області зареєстрували 540 нових автомобілів загальною вартістю 19 млн доларів. Тоді найпопулярнішим брендом була Toyota, а найпопулярніші модель за 6 місяців 2021 року – кросовер Toyota RAV4.