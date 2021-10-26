Впродовж трьох кварталів 2021 року в Тернополі та області зареєстрували 865 нових автомобілів. На покупку цих авто витратили 31 млн доларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Toyota RAV4.

Позашляховики та кросовери склали 83% від усіх зареєстрованих впродовж дев’яти місяців нових автомобілів. Авто, що обладнані дизельними моторами, становили 36% ринку. Середня вартість кожного автомобіля склала 35 500 доларів, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Toyota була найпопулярнішим брендом в регіоні. Від початку року зареєстрували 160 таких автомобілів на суму майже 6,5 млн доларів. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей і покрив 8% продажів. Крім нього часто купували Kia Sportage і Renault Duster.

Загалом з початку 2021 року в Україні зареєстрували 75 500 нових автомобілів. На покупку цих авто витратили 2,4 млрд доларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Toyota RAV4. Купували українці також автомобілі преміум-сегменту: так, на дорогах з’явились новенькі Rolls Royce Cullinan (6 авто, кожне з яких коштує від 487 604 доларів), Bentley Continental GT (15 авто, кожне з яких коштує від 281 761 долара) та Aston Martin DB11 (2 авто, кожне з яких коштує від 277 673 доларів). Порівняно з аналогічним періодом минулого року, в Україні збільшились продажі нових автомобілів на 27%. Нагадаємо, у серпні у Тернополі та області зареєстрували 105 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили 3,6 млн доларів, а найпопулярнішою моделлю також був кросовер Toyota RAV4.