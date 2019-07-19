У першому півріччі в Тернополі та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $12 млн.

Найпопулярнішою маркою у регіоні було Renault – зареєстрували 85 авто цього бренду на суму $1,3 млн. Також попитом користувалися Toyota і Nissan – повідомляє аналітичний відділ сайту RST.ua. Серед компактних машин тернополяни найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Renault Logan. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster.

Загалом, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тис нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $1,3 млрд. Найбільше нових автомобілів купили у столиці. У січні-червні цього року кияни придбали 15 тис авто на суму $500 млн. Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року в Тернополі та області зареєстрували понад 190 нових автомобілів на суму $6 млн.