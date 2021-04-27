Тернополяни з початку року купили нових автомобілів на 8 млн доларів

У першому кварталі поточного року в Тернополі та області придбали 250 нових автомобілів. Сума покупок становила 8 млн доларів США.

Лідером серед брендів у січні-березні був Toyota. Майже 50 таких нових автомобілів отримали реєстрацію у регіоні. Крім цих авто часто обирали Renault, Skoda, Kia і Volkswagen, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кількість продажів серед моделей і покрив 9% ринку. Також у регіоні часто реєстрували Renault Duster і Kia Sportage.

Майже 85% зареєстрованих автомобілів – кросовери. Частка авто, що обладнані дизельними моторами склала 36% ринку, а середній об’єм двигуна становив 2 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали долю ринку 58%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у першому кварталі, перевищила 32 тис. доларів.

Загалом у першому кварталі поточного року українці придбали 21 000 нових автомобілів. Сума покупок становила 660 млн доларів США. Лідером серед брендів у січні-березні був Toyota, а серед моделей – Toyota RAV4. Найдорожчими автомобілями першого кварталу були Rolls-Royce Cullinan і Wraith (кожна майже по 500 тис. доларів); один Aston Martin DB11 (270 тис. доларів) і два DBX (по 260 тис. доларів), три Bentley Flying Spur, три Continental GT і п’ять Bentayga (вартість кожної становить майже по 300 тис. доларів). Нагадаємо, впродовж 2020 року, в Тернополі та області реалізували 1 000 нових автомобілів на загальну суму понад 28 млн доларів. Тоді бестселером був кросовер Renault Duster.